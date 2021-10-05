نقل وملاحة

ميناء دمياط يستقبل 17743 طن قمح ويُصدر 5150 طن فوسفات

الميناء تعامل مع 24 سفينة
محمود محسن 7:30 م, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21 7:30 م, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 24 سفينة حاويات وبضائع عامة، موضحا أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 17743 طن قمح و7600 طن خردة و120 طن خشب زان.

كما استقبل الميناء أيضا 10000 طن ذرة و2160 طن زيت و800 طن كلوريد ايثيلين.

وقال المركز الاعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملتعلى العديد من السلع مثل 5150 طن فوسفات و1508 طن أسمنت و2624 طن رمل ويضاف إلى ما سبق 13273 طن يوريا.

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وذكر المركز الاعلامي أن اجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 178 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بامية وبطاطس وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (شمر وبردقوش وزيتون)، وفواكه (مانجو)، حيث يتم تصدير المنتجات الزراعية سالفة الذكر إلى كل من الإمارات والسعودية وإسبانيا وأمريكا.

وأشار المركز الاعلامي إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 378 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1052 حاوية مكافئة.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناءوصل إلى 112254 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 91541 طنا.

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وأضاف المركز الاعلامي أن غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2463 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ، علاوة على قطار آخر مكون من 25 عربة بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3642 شاحنة.

الجدير بالذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

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وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.

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بقلم محمود محسن

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