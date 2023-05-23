ميناء دمياط يستقبل 17727 طن قمح ويُصدر 8930 طن كلينكر

أصدر المركز الإعلامي

ميناء دمياط بياناً صحفيا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، فيما غادر 12 سفينة، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 32 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 2585 طن أبلاكاش و1577 طن كسب فول صويا و8707 أطنان خردة.

كما استقبل الميناء أيضا 13687 طن حديد و11150 طن ذرة و17727 طن قمح ويضاف إلى ما سبق 531 طن بضائع متنوعة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت الكثير من السلع مثل 2148 طن ملح معبأ و807 طن رمل و8930 طن كلينكر.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 10838 طن يوريا علاوة على 996 طن بضائع متنوعة.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 384 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 6 حاويات مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2240 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 153638 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 139299 طنًا.

وقال المركز الإعلامي إنه غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3868 طن قمح متجهة إلى صوامع أسيوط وشبرا وطنطا، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن تم شحن عدد 50 حاوية 20 قدما متجه إلى الإسكندرية.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا في هيئة ميناء دمياط بلغت عدد 5643 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 9 سفن، بينما غادر 4 سفن، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.