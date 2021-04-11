نقل وملاحة

ميناء دمياط يستقبل 17372 طن قمح ويُصدر 4549 طن فوسفات

الميناء تعامل مع 26 سفينة
محمود محسن 9:39 م, الأحد, 11 أبريل 21 9:39 م, الأحد, 11 أبريل 21

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 26 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي في بيان أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 6725 طن فول صويا و4300 طن كسب فول صويا و734 طن خشب زان.

كما استقبل الميناء 9638 طن خردة و2425 طن حديد و6000 طن فول و17372 طن قمح ويضاف إلى ما سبق 14500 طن ذرة.

وذكر المركز الاعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع المختلفة مثل 4549 طن فوسفات و6950 طن يوريا و437 طن رمل.

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كما قام الميناء أيضا بتصدير 3150 طن مولاس و353 طن كحول و480 طن كسب صويا.

وقال المركز الاعلامي أن اجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 795 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (جزر وبطاطس وخرشوف وفول أخضر وقرنبيط وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (بردقوش وثوم وبرسيم وكركديه)، وفواكه (فراولة وبرتقال وبطيخ ويوسفي)، حيث يتم تصديرها إلى كل من الامارات والسعودية وانجلترا وسلوفينيا وايطاليا واسبانيا وفرنسا ومالطا والمانيا والهند وهولندا وروسيا.

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وأشار المركز الاعلامي إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 48 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 714 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الاعلامي ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل 87044 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 162721 طنا.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن حركة تداول الشاحنات بلغت 4811 شاحنة.

الجدير بالذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

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وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.

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بقلم محمود محسن

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