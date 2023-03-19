ميناء دمياط يستقبل 1731 طن ذرة ويُصدر 216 طن بصل

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 7 سفن، فيما غادر 5 سفن، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة

وصل إلى 27 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 495 طن قمح و1731 طن ذرة و700 طن عدس و2500 طن فول و372 طن أبلاكاش.

كما استقبل الميناء أيضا 4300 طن صويا علاوة على 932 طن بضائع متنوعة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت الكثير من السلع مثل 216 طن بصل و206 أطنان يوريا معبأة و313 طن كحول ويضاف إلى ما سبق 5243 طن بضائع متنوعة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1318 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 414 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3433 حاوية مكافئة.

وقال المركز الإعلامي إن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 100484 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 119774 طنًا.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت عدد 4690 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 9 سفن، بينما غادر 7 سفن، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة حاويات وبضائع عامة، من بينها ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS EFESSOS) التي ترفع علم اليونان ويبلغ طولها 294 مترا وبعرض 44 مترا، حيث قامت بتحميل شحنة تبلغ حوالى 66 ألف طن من الغاز المسال.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.