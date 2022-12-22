ميناء دمياط يستقبل 17300 طن صويا ويُصدر 3283 طن أسمنت معبأ

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 14 سفينة، فيما غادرته 7 سفن، لافتا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 35 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 3576 طن خردة و1687 طن خشب زان و3659 طن أبلاكاش.

كما استقبل الميناء أيضا 17300 طن صويا، علاوة على 2800 طن زيت طعام.

وذكر أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 1670 طن يوريا و3283 طن أسمنت معبأ و2520 طن ملح معبأ ويضاف إلى ما سبق 7652 طن بضائع متنوعة.

وأشار إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 408 حاويات مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 371 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2883 حاوية مكافئة.

وقال المركز إن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 104472 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 90725 طنًا.

وأضاف أنه غادر ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3822 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن قام بتفريغ 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت 3786 شاحنة.

يشار إلى أن اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط شارك أمس فى افتتاح المقر الإدارى الجديد داخل الميناء لمجموعة (CMA CGM) أحد أكبر الخطوط الملاحية على مستوى العالم.

وأشاد ممثلو المجموعة الفرنسية بميناء دمياط باعتباره أحد أهم موانئ شرق المتوسط الذى يتم تقديم خدمات الخط الملاحى من خلاله.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل، أرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.