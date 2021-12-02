ميناء دمياط يستقبل 17286 طن ذرة ويُصدر 6610 أطنان أسمنت

قال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط إن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 28 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز في بيان اليوم، أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 4136 طن حديد و8500 طن خردة و17286 طن ذرة.

كما استقبل الميناء أيضا 579 طن خشب زان و2450 طن زيت طعام و921 طن سلاج ويضاف إلى ما سبق 2130 طن سكر.

وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 1367 طن رمل و7220 طن فوسفات و320 طن يوريا.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 1541 طن بودرة جبس علاوة على 6610 أطنان أسمنت.

وذكر أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 677 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وبطاطا وسبانخ وورق عنب وملوخية وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (أعشاب وبصل وينسون وليمون)، وفواكه (بلح وفراولة وبرتقال)، حيث يتم تصدير السلع الزراعية سالفة الذكر إلى كل من الإمارات ولبنان والسعودية وهونج كونج وسنغافورة وهولندا واسبانيا وألمانيا وسلوفينيا.

وأشار المركز إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 24 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 643 حاوية مكافئة.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 123838 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 87818 طنا.

وقال المركز الإعلامي إنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2646 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، إضافة إلى قطار آخر مكون من 25 عربة بعد أن فرغ 50 حاوية 20 قدما قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3730 شاحنة.

جدير بالذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.