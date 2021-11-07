نقل وملاحة

ميناء دمياط يستقبل 17200 طن ذرة ويُصدر 2650 طن سوبر فوسفات

الميناء تعامل مع 22 سفينة خلال 24 ساعة
محمود محسن 7:55 م, الأحد, 7 نوفمبر 21 7:55 م, الأحد, 7 نوفمبر 21

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 22 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حبث استقبل الميناء 4775 طن قمح و1324 طن خشب زان و17200 طن ذرة ويضاف إلى ما سبق 10416 طن خردة.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على 10580 طن رمل علاوة على 2650 طن سوبر فوسفات.

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وقال المركز إن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 184 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وفاصوليا وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (فول وفول مجروش وريحان وشمر وفول سوداني وبطاطا)، وفواكه (بلح وفراولة)، حيث يتم تصدير المنتجات الزراعية سالفة الذكر إلى كل من الإمارات والجزائر وسنغافورة وإيطاليا وإسبانيا ومالطا وأمريكا وسلوفينيا وإنجلترا.

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وأشار المركز الإعلامي إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 491 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1421 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 129586 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 120087 طنا.

وأوضح أنه قد غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2608 أطنان قمح متجهة إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3738 شاحنة.

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الجدير بالذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.

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بقلم محمود محسن

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