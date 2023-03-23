ميناء دمياط يستقبل 17156 طن ذرة ويُصدر 3100 طن مولاس

أصدر المركز الإعلامي

ميناء دمياط بيانا إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة، بينما غادرته 10 سفن، مشيرا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 34 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 17156 طن ذرة و17072 طن قمح و3958 طن أبلاكاش.

كما استقبل الميناء أيضا 5074 طن حديد و780 طن خشب زان و6850 طن بضائع متنوعة.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 9547 طن يوريا صب و3100 طن مولاس و4743 طن بضائع متنوعة.

وقال إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 718 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 35 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3773 حاوية مكافئة.

وذكر المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 130785 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 116032 طنًا.

وأوضح المركز أن الميناء غادره قطار بعد أن قام بتفريغ 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 4624 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة الميناء استقبلت 6 وحدات نهرية (بارجات) قاطرة ومقطورة تابعين لشركة النيل الوطنية للنقل النهري، حيث قامت بتفريغ 1591 طن أسمنت معبأ أبيض قادم من محافظة المنيا، كما ستقوم تلك الوحدات النهرية بتحميل 1600 طن قمح وتتجه إلى صوامع إمبابة.

يأتي ذلك في اطار توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بتعظيم الاستفادة من وسائط النقل المتعددة المتوفرة بالميناء وعلى رأسها النقل النهري، واستكمالاً للتنسيق التام والمستمر بين هيئة ميناء دمياط وشركة النيل الوطنية للنقل النهري.

ووجه اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس ادارة هيئة ميناء دمياط بتوفيرجميع الإمكانيات اللازمة لسرعة التفريغ والشحن على متن تلك الوحدات ومغادرتها فى التوقيت المحدد خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل بنقل البضائع عبر نهر النيل.