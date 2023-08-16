ميناء دمياط يستقبل 17000 طن ذرة ويُصدر 1250 طن أسمنت معبأ

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، فيما غادر 8 سفن، مشيرا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 46 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 6651 طن خردة و1738 طن خشب زان و490 طن ابلاكاش.

كما استقبل الميناء أيضا 17000 طن ذرة و5669 طن حديد و4745 طن زيت طعام ويضاف إلى ما سبق 9384 طن قمح.

ولفت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 5645 طن يوريا و3892 طن رمل و1250 طن اسمنت معبأ و24371 طن بضائع متنوعة.

وقال أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 538 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 701 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5524 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 152952 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 111687 طنًا.

وذكر أن غادر هيئة ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3899 طن قمح متجهين إلى صوامع الفيوم وكوم أبو راضي، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن قام بتفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حرك الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت عدد 5130 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 18 سفينة، بينما غادر 11 سفينة، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة حاويات وبضائع عامة، ومن بينهم السفينة (ASOMATOS) القادمة من روسيا وعلى متنها 27500 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم بنما ويبلغ طولها 169 م وعرضها 27 م.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.