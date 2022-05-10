ميناء دمياط يستقبل 1694 رأس ماشية حية ويُصدر 6800 طن فوسفات

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 12 سفينة، فيما غادر 7 سفن، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 26 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 13000 طن صويا و758 طن خشب زان و12000 طن ذرة.

كما استقبل الميناء أيضا 17716 طن قمح و9500 طن خردة و9847 طن حديد و768 طن فول، ويضاف إلى ما سبق 1694 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 464 طن.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على 6800 طن فوسفات.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 306 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 67 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1245 حاوية مكافئة.

وقال المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 57342 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 292863 طنا.

وأضاف المركز الإعلامي أن غادر ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2650 طن قمح متجهين إلى صوامع امبابة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً عدد 3437 شاحنة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط استقبل أمس السفينة (SAKHARA LOTUS) التي ترفع علم بنما، ويبلغ طولها 170 مترا وبعرض 27 مترا، وذلك لتقوم بتحميل شحنة من الميثانول.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.