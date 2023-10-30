ميناء دمياط يستقبل 16900 طن ذرة ويُصدر 13084 طن ملح صب

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن، فيما غادر 8 سفن، لافتا إلى أن إجمالى عدد السفن بالميناء وصل إلى 34 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامى، أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 11570 طن خردة و16900 طن ذرة و2100 طن زيت طعام.

كما استقبل الميناء أيضا 12077 طن حديد و200 طن تفاح و3694 طن فول ويضاف إلى ما سبق 17029 أطنان قمح.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 3400 طن رمل و5830 طن يوريا و13084 طن ملح صب.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 1000 طن مولاس علاوة على 2000 طن بضائع متنوعة.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 482 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 650 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4948 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 47509 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 429639 طنًا.

وقال المركز الإعلامي، إنه غادر هيئة ميناء دمياط قطار بحمولة إجمالية بلغت 1265 طن قمح، متجه إلى صوامع كوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5525 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 14 سفينة، بينما غادر 20 سفينة، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة حاويات وبضائع عامة، ومن بينهم السفينة (WADI ALKARNAK) القادمة من روسيا وعلى متنها 63000 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم مصر ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.