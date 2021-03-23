ميناء دمياط يستقبل 16825 طن ذرة ويصدر 3231 طن فوسفات

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء تَعامل، خلال الـ24 ساعة الماضية، مع 23 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 2304 أطنان نواتج، و16825 طن ذرة، و6999 طن خردة.

كما استقبل الميناء أيضًا 1702 طن أبلاكاش، و1560 طن زيت، و1120 طن صودا.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت الكثير من السلع مثل 3231 طن فوسفات، و1044 طن يوريا، يضاف إلى ما سبق 1300 طن مولاس.

ونوه المركز الإعلامي بأن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 576 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وبطاطا وخس وورق عنب وخرشوف وخضار مشكل مجمد)، وحاصلات زراعية (بصل وليمون وزيتون ولب وفول وبرسيم)، وفواكه (فراولة وبرتقال ويوسفي)، حيث يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والأردن ولبنان واليونان والهند وهولندا والصين وإيطاليا وبلجيكا وإنجلترا وروسيا وسلوفينيا وألمانيا وإسبانيا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 192 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1586 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 61591 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 201936 طنًّا.

وأوضح المركز الإعلامي أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2783 طن قمح متجهين إلى صوامع أسيوط والفيوم، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4376 شاحنة.

يُذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.

تجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر، حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.