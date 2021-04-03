ميناء دمياط يستقبل 16800 طن ذرة ويُصدر 14162 طن فوسفات

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن الميناء تعامل خلال 24 ساعة الماضية مع 28 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، واستقبل الميناء 16800 طن ذرة، و14406 أطنان قمح، و1999 طن فول صويا.

كما استقبل الميناء 1094 طن خشب زان، و1315 طن أبلاكاش، و2215 طن صودا، و555 طن حديد سلك.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 14162 طن فوسفات، و1971 طن رمل، و16963 طن يوريا.

كما قام الميناء بتصدير 2100 طن ألواح جبس، و100 طن كحول.

وذكر المركز أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 56 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وبصل اخضر وفلفل وخضار مشكل مجمد)، وحاصلات زراعية (أعشاب وبصل وثوم) وفاكهة (فراولة وبرتقال)، حيث يتم تصديرها إلى كل من الامارات وانجلترا وسلوفينيا وباكستان وكرواتيا واسبانيا وايطاليا واليونان والصين وفيتنام والهند.

ولفت المركز إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 120 حاوية مكافئة، حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 829 حاوية مكافئة.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 28285 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 181486 طنا.

وقال المركز الإعلامي أن حركة تداول الشاحنات بلغت 2194 شاحنة.