ميناء دمياط يستقبل 16790 رأس ماشية ويصدر 7900 طن فوسفات

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء تعامل، خلال الـ24 ساعة الماضية، مع 27 سفينة حاويات وبضائع عامة. وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 4500 طن ذرة و7850 طن خردة و12796 طن حديد و9320 طن قمح.

كما استقبل الميناء أيضًا 4124 طن كلوريد إيثيلين، علاوة على 16790 رأس ماشية (أغنام حية)، بإجمالي وزن بلغ 756 طنًّا.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة اشتملت على الكثير من السلع مثل 7900 طن فوسفات و2990 طن أسمنت و1600 طن مولاس، يضاف إلى ما سبق 2200 طن رمل.

وقال إن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 778 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وبسلة وفاصوليا وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (أعشاب وبطاطا وخس وبصل أخضر وبقدونس وخرشوف وورق عنب وبرسيم وزيتون وكتان وبصل وسمسم وفول وفول سودانى وكركديه)، وفواكه (فراولة وبرتقال وبلح وجريب فروت ويوسفي)،

حيث يتم تصدير المنتجات الزراعية سالفة الذكر إلى كل من الامارات والسعودية وأمريكا وسلوفينيا وألمانيا والصين وشيلى وإسبانيا وبلجيكا وإنجلترا وفيتنام وإندونيسيا وهونج كونج وسريلانكا وهولندا وسنغافورة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 400 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2422 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 133406 أطنان، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 161855 طنًّا.

وذكر المركز الإعلامي أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2403 أطنان قمح متجهين إلى صوامع شبرا وبنى سويف، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4636 شاحنة.

يُذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

تجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم الموانئ في مصر، حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.