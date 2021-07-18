ميناء دمياط يستقبل 1676 طن خشب زان ويُصدر 5280 طن فوسفات

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 21 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأشار المركز إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع، حيث استقبل الميناء 1676 طن خشب زان و5800 طن حديد و960 طن زيت طعام.

وأضاف المركز الاعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على 5280 طن فوسفات و1900 طن يوريا و7852 طن رمل.

وذكر المركز أن اجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 373 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وخرشوف وفاصوليا وملوخية وورق عنب وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (بصل وبرسيم وريحان وفول وزيتون وشمر وفلفل وقطن وكتان ولب سوبر وكركديه)، وفواكه (فراولة وعنب)، حيث يتم تصدير المنتجات الزراعية سالفة الذكر إلى كل من الامارات والسعودية والاردن وايطاليا وامريكا واليونان واسبانيا والصين والمانيا والهند وسلوفينيا وسنغافورة.

وأوضح أن عدد الحاويات الواردة بلغ 478 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1414 حاوية مكافئة.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص وصل إلى 25173 طنا.

وقال المركز الإعلامي أن غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2726 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4417 شاحنة.

الجدير بالذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.