ميناء دمياط يستقبل 1675 رأس ماشية حية ويُصدر 3050 طن زيت

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 21 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأشار المركز إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، إذ استقبل الميناء 17359 طن قمح و8000 طن ذرة و350 طن هيدروكسيد صوديوم و1675 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 389 طنا.

وأضاف المركز أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت الكثير من السلع مثل 5400 طن فوسفات و1368 طن أسمنت و14679 طن يوريا.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 596 طن صويا بالإضافة إلى 3050 طن زيت.

وقال إن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 103 حاويات مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (بطاطا وشمر وأعشاب وفول مجروش وفول سوداني وكتان وكراوية وكركدية وينسون وبرسيم وبرسيم حجازى وزيتون)، وفواكه (رمان وبلح وفراولة)، حيث يتم تصدير المنتجات الزراعية سالفة الذكر إلى كل من الإمارات وأمريكا وألمانيا ومالطا وكوريا الجنوبية وسنغافورة وكرواتيا وهونج كونج والصين وإسبانيا.

ولفت إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 115 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 388 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 121259 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 139080 طنا.

وذكر المركز الإعلامي أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2686 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بالإضافة إلى قطار آخر مكون من 25 عربة بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدما قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4604.

يشار إلى أن الميناء استقبل أمس ناقلة الغاز المسال (GASLOG SAVANNAH) التى ترفع علم برمودا، حيث ويبلغ طولها 285 مترا وبعرض 43 مترا، لتقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال. وتابع اللواء بحري وليد عوض رئيس مجلس إدارة ميناء دمياط عملية دخولها وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة ووجه برفع حالة الاستعداد حتى مغادرتها بأمان.