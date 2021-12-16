نقل وملاحة

ميناء دمياط يستقبل 16518 طن ذرة ويُصدر 3658 طن فوسفات

حركة الصادر من الحاويات بلغت 460 حاوية مكافئة
محمود محسن 11:33 م, الخميس, 16 ديسمبر 21 11:33 م, الخميس, 16 ديسمبر 21

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قال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 27 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي في بيان اليوم أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 16518 طن ذرة و21522 طن قمح و1152 طن فول.

كما استقبل الميناء أيضا 1196 طن خشب زان و9500 طن صويا و3160 طن خردة ويضاف إلى ما سبق 16294 طن حديد.

وأضاف المركز أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 6800 طن يوريا و3658 طن فوسفات و260 طن كحول و760 طن كوارتز.

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كما قام ميناء دمياط بتصدير 452 طن حجر جيرى علاوة على 2459 طن رمل.

وذكر المركز أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 460 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وفاصوليا وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (ريحان وبطاطا وبصل وشمر وكمون وكراوية ونعناع وسمسم وقطن)، وفواكه (بلح وبرتقال ورمان)، حيث يتم تصدير المنتجات الزراعية سالفة الذكر إلى كل من الامارات والسعودية وسنغافورة وهولندا وانجلترا وسريلانكا والمانيا والهند واندونيسيا ومالطا وإيطاليا وفيتنام وكوريا الجنوبية والصين وسلوفينيا.

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ولفت المركز إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 85 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2117 حاوية مكافئة، لافتا إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 132487 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 106196 طنا.

وأوضح المركز الإعلامي أن غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2702 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4434 شاحنة.

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جدير بالذكر أن يوجد بالميناء مجموعة متنوعة من الأرصفة التي تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.

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بقلم محمود محسن

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