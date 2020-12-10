ميناء دمياط يستقبل 16453 طن قمح ويُصدر 11200 طن رمل

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 25 سفينة، حيث استقبل الميناء شحنة قمح تزن 16453 طن، فيما قام بتصدير شحنة رمل تزن 11200 طن.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 16453 طن قمح و18900 طن ذرة و1572 خشب زان.

كما استقبل الميناء أيضا 10845 طن ابلاكاش و9400 طن خردة و2984 طن حديد و520 مواسير.

وأشار المركز الاعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 11200 طن رمل و2100 طن كلوريد الكالسيوم و600 طن فوسفات.

وأوضح المركز الاعلامي أن اجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 456 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بسلة وفاصوليا وبطاطس وليمون)، وحاصلات زراعية (بصل وفول سودانى وكراوية وسمسم)، وفواكة (برتقال ويوسفى وافوكادو وفراولة وبلح)، حيث يتم تصديرها إلى كل من الامارات والسعوديه وامريكا ومالطا وسنغافورة والهند وسريلانكا وانجلترا واندونيسيا.

يشار إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 378 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 994 حاوية مكافئة.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 150837 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 8324 طنا.

وقال المركز الإعلامي إن غادر الميناء قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 25 حاوية مكافئة قادم من الاسكندرية، كما بلغت حركة تداول الشاحنات 4631 شاحنة.

الجدير بالذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.