ميناء دمياط يستقبل 16447 طن حديد ويُصدر 1870 طن ملح معبأ

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، فيما غادر 4 سفن، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة

وصل إلى 36 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 3097 طن أبلاكاش و1353 طن كسب فول صويا و7750 طن خردة.

كما استقبل الميناء أيضا 16447 طن حديد و23817 طن ذرة و10475 طن قمح ويضاف إلى ما سبق 963 طن بضائع متنوعة.

وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع مثل 1870 طن ملح معبأ و5600 طن رمل و12124 طن كلينكر.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 5545 طن يوريا، بالإضافة إلى 2600 طن بضائع متنوعة.

وقال إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 210 حاويات مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 285 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 6959 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 162239 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 121280 طنًا.

وذكر أنه غادر هيئة ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3910 أطنان قمح متجهة إلى صوامع كوم أبو راضي وشبرا وكفر الشيخ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5759 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 16 سفينة، بينما غادر 13 سفينة، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة حاويات وبضائع عامة، ومن بينهم السفينة (ANNA S) القادمة من روسيا وعلى متنها 60467 طنا قمح لصالح القطاع الخاص، وترفع السفينة علم ليبريا ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م، حيث يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.