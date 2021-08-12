ميناء دمياط يستقبل 16400 طن ذرة ويُصدر 3300 طن سماد

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قالت فيه إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 27 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأشار المركز إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 6849 طن خردة و2756 طن حديد و16400 طن ذرة.

وأضاف أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 17133 طن يوريا و6063 طن رمل و1720 طن مخلفات بنجر و6317 طن فوسفات.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 1969 طن حديد صاج علاوة على 3300 طن سماد.

وذكر المركز الإعلامي أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 845 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وبطاطا وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (أعشاب وحبة البركة وفول مجروش وكتان وريحان وبرسيم)، وفواكه (عنب وفراوله)، حيث يتم تصدير المنتجات الزراعية سالفة الذكر إلى كل من الإمارات والسعودية والأردن وألمانيا وأمريكا وهونج كونج وسنغافورة وسلوفينيا وهولندا ومالطا وكرواتيا والصين وبلجيكا.

وأوضح أن عدد الحاويات الواردة بلغ 233 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 845 حاوية مكافئة، لافتا إلى أن رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص وصل إلى 13311 طنا.

وقال المركز الإعلامي إنه غادر الميناء قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدما قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4603 شاحنة.

وجدير بالذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.