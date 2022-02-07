ميناء دمياط يستقبل 1629 رأس ماشية حية ويصدر 1339 طن سماد

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء تعامل، خلال الـ24 ساعة الماضية، مع 28 سفينة حاويات وبضائع عامة. وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 11767 طن قمح، و1996 طن خشب زان، و20327 طن حديد.

كما استقبل الميناء 14243 طن سلاج، علاوة على 1629 رأس ماشية حية (عجول تسمين)، بإجمالي وزن بلغ 418 طنًّا.

وأضاف المركز أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع مثل 3116 طن رمل، و7500 طن فوسفات، و1339 طن سماد، يضاف إلى ما سبق 2800 طن بودرة جبس.

وقال إن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 1093 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وبسلة وفاصوليا وبروكلي وخضار مجمد مشكل)،

وحاصلات زراعية (بطاطا وبصل أخضر وبقدونس وخرشوف وأعشاب وبصل وبابونج وبرسيم وزيتون وفول وشيح وكتان ولب وورق عنب وريحان وليمون)، وفواكه (برتقال وبلح وفراولة وجوافة ويوسفي).

يُذكر أن المنتجات الزراعية سالفة الذكر تُصدر لعدة دول مثل من السعودية والأردن والكويت ومالطا والهند وإسبانيا وإيطاليا وأستراليا وأمريكا وهولندا وروسيا وسنغافورة وكرواتيا.

ولفت المركز إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 1133 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2819 حاوية مكافئة.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 133645 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 132475 طنًّا.

وقال المركز إنه غادر ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2589 طن قمح، متجهين إلى صوامع طنطا وشبرا،

بالإضافة إلى قطار آخر مكون من 25 عربة بعد أن قام بتفريغ 25 حاوية 40 قدمًا، قادم من الاسكندرية.

تجدر الإشارة إلى أن حركة تداول الشاحنات بلغت 4200 شاحنة.

يُذكر أنه يوجد بـ«ميناء دمياط» عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية،

ورصيف بضائع صبّ جاف، ورصيف بضائع صبّ سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.