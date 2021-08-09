ميناء دمياط يستقبل 16023 طن ذرة ويُصدر 5350 طن فوسفات

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 27 سفينة حاويات وبضائع عامة. وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 16023 طن ذرة و4695 طن سكر و4535 طن حديد. كما استقبل الميناء 10725 طن ناتج حرق أفران علاوة على 1672 طن خشب زان.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 2380 طن يوريا و4022 طن رمل و363 طن نترات أمونيوم، ويضاف إلى ما سبق 5350 طن فوسفات.

وقال المركز إن لإجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 398 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وبامية وخرشوف وفاصوليا وملوخية وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (ريحان وزيتون وبرسيم)، وفواكه (فراولة وعنب)،

حيث يتم تصدير المنتجات الزراعية سالفة الذكر إلى كل من الإمارات والجزائر والسعودية وسريلانكا وأمريكا وإيطاليا ومالطا وإسبانيا وسلوفينيا.

وذكر المركز الإعلامي أن عدد الحاويات الواردة بلغ 194 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2474 حاوية مكافئة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص وصل إلى 17572 طنًّا.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة تداول الشاحنات بلغت 4436 شاحنة.

يشار إلى أن ميناء دمياط تعامل أمس مع 21 سفينة حاويات وبضائع عامة، حيث استقبل 1185 طن خشب زان و5011 طن هيدروكسيد صوديوم و4100 طن سكر و3753 طن حديد و11788 طن ناتج حرق أفران و15229 طن ذرة.

كما قام الميناء بتصدير 6948 طن يوريا و3400 طن رمل و1140 طن نترات أمونيوم و6200 طن فوسفات.

جدير بالذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.

تجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.