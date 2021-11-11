ميناء دمياط يستقبل 15745 طن حديد ويُصدر 11100 طن يوريا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 28 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 1100 طن خشب زان و4963 طن ابلاكاش و8274 طن سلاج.

كما استقبل الميناء أيضا 21000 طن فول صويا و15745 طن حديد ويضاف إلى ما سبق 2500 طن خردة.

ولفت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على 480 طن رمل و11100 طن يوريا و16925 طن سوبر فوسفات.

وقال المركز الإعلامي إن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 896 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وفاصوليا وبطاطا وخرشوف وبصل أخضر وبامية وورق عنب وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (برسيم وبصل وحمص وزيتون وشمر وسمسم وكركديه وليمون ولب)، وفواكه (بلح وفراولة)، حيث يتم تصدير المنتجات الزراعية سالفة الذكر إلى كل من الإمارات والسعودية والأردن وأمريكا وإيطاليا وهونج كونج ونيوزلاندا وسلوفينيا وانجلترا والمانيا وباكستان.

وأشار إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 453 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3237 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 98408 أطنان بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 100175 طنا.

وذكر المركز الاعلامي أن غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2647 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وطنطا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3793 شاحنة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.