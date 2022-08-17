ميناء دمياط يستقبل 1570 طن قمح لصالح القطاع الخاص

استقبل ميناء دمياط السفينة (SEABEE) القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ1570 طن من القمح لصالح القطاع الخاص، حيث السفينة ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 194 م وعرضها 32 م، ويأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لإستقبال ناقلات القمح في إطار جهود الدولة لتسهيل إجراءات استقبال الشحنات وإتخاذ العديد من الخطوات الإستباقية والتي تهدف إلى مواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح.

وفي سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 12 سفينة، فيما غادر 13 سفينة، لافتا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 29 سفينة – من بينهم السفينة (SEABEE) – حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 4148 طن ابلاكاش و10234 طن ذرة و3400 طن أرز.

كما استقبل الميناء أيضا 300 قطن و2187 طن حديد و3700 طن خردة و5972 طن قمح.

وذكر المركز أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 2590 طن مولاس و6500 طن يوريا و14950 طن بضائع متنوعة.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1058 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 211 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2573 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 54062 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 187118 طنا.

وقال أن غادر ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2620 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ، بالإضافة إلى قطار آخر بعد أن تم تفريغ 25 حاوية 40 قدم قادم من الأسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً 3552 شاحنة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.