ميناء دمياط يستقبل 15620 طن حديد ويُصدر 5786 طن يوريا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًّا جاء فيه أن الميناء استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، 16 سفينة، فيما غادر 12 سفينة، لافتًا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة

وصل إلى 39 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 200 طن تفاح، و2100 طن زيت طعام، و2984 طن أبلاكاش، و1110 أطنان خشب زان.

كما استقبل الميناء 15620 طن حديد، و1551 طن فول صويا، و4459 طن فول، و5550 طن ذرة، و12278 طن قمح، يضاف إلى ما سبق 7410 طن بضائع متنوعة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت الكثير من السلع مثل 5786 طن يوريا، و1044 طن أسمنت معبأ، و477 طن حديد.

كما قام الميناء أيضًا بتصدير 563 طن رمل، علاوة على 12986 طن بضائع متنوعة.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 930 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 75 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3046 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 132024 طنًّا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 220997 طنًّا.

وقال المركز الإعلامي إنه غادر هيئة ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2558 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي وطنطا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5478 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت، أمس، 11 سفينة، بينما غادر 14 سفينة، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يُذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.