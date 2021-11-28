ميناء دمياط يستقبل 15582 طن قمح ويُصدر 2098 طن حديد

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 28 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأشار المركز إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 15582 طن قمح و1693 طن حديد و1749 طن خردة.

كما استقبل الميناء أيضا 2000 طن ذرة و2658 طن خشب زان و2900 طن سكر و5123 طن عدس ويضاف إلى ما سبق 8848 طن فول.

وأوضح المركز أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 400 طن رمل و6760 طن يوريا و800 طن نترات و2465 طن فوسفات.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 2098 طن حديد علاوة على 2078 طن بودرة جبس.

وقال المركز الإعلامي إن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 846 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (فاصوليا وبامية مجمدة وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (بطاطا وبصل أخضر وزيتون وبرسيم وأعشاب وبصل وريحان ولب)، وفواكه (بلح وفراولة ورمان)، حيث يتم تصدير السلع الزراعية سالفة الذكر إلى كل من الامارات والسعودية وأمريكا واسبانيا والمانيا واندونيسيا وإيطاليا وسنغافورة وسلوفينيا وهولندا.

ولفت إلى ان عدد الحاويات الواردة بلغ 283 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1657 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 136056 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 101242 طنا.

وذكر أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2482 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وشبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4000 شاحنة.

الجدير بالذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.