ميناء دمياط يستقبل 15400 طن ذرة ويُصدر 6100 طن علف بنجر

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينة حاويات و7 سفن بضائع عامة من بينهم شحنة ذرة تزن 15406 طن ، فيما غادر سفينتان حاويات و9 سفن بضائع عامة من بينهم شحنة علف بنجر تزن 6110 طن. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 16 سفينة.

وقال المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 12386 طن حديد و4920 طن خرده و15406 طن ذرة.

كما استقبل الميناء أيضا 433 طن زان و1130 طن ابلاكاش و2780 طن كلوريد ايثيلين و3160 طن فول صويا.

وأضاف المركز الاعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 13236 طن يوريا و6110 طن علف بنجر و1100 طن كسب صويا ويضاف إلى ما سبق 5865 طن ميثانول.

وأشار المركز إلى أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 1366 حاوية مكافئة تشمل فواكه (عنب وفراولة)، وخضروات وحاصلات زراعية (بصل وثوم)، حيث يتم تصديرها إلى سلوفينيا وهولندا وبريطانيا.

ولفت إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 229 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1488 حاوية مكافئة.

الجدير بالذكر أن وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 39518 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 117917 طنا.

وأوضح المركز الإعلامي أن غادر الميناء 1822 شاحنة منها 538 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 27981 من البضائع العامة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.