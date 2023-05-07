ميناء دمياط يستقبل 15357 طن ذرة ويُصدر 11510 طن يوريا

أصدر المركز الإعلامي

ميناء دمياط بياناً إعلامياً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 14 سفينة، فيما غادر 7 سفن، لافتًا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 36 حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 877 طن خشب زان و3153 طن الواح فيبر و2100 طن خردة.

كما استقبل الميناء أيضا 6000 طن كسب صويا و15357 طن ذرة ويضاف إلى ما سبق 5760 طن قمح.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت الكثير من السلع مثل 915 طن اسمنت معبأ و600 طن مولاس و11510 طن يوريا و1055 طن رمل.

كما قام البناء أيضا بتصدير 24908 طن كلينكر علاوة على 6200 طن بضائع متنوعة.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 90 حاوية مكافئة، بيما بلغ عدد الحاويات الواردة 965 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3822 حاوية مكافئة.

وقال المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 178336 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 114673 طنًا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت عدد 4835 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 9 سفن، بينما غادر 10 سفن ، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.