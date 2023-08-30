ميناء دمياط يستقبل 15331 طن ذرة ويُصدر 12100 طن علف بنجر

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن، فيما غادر 11 سفينة، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة 39 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة الميناء بيانا جاء فيه أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 4325 طن خردة و3994 طن زيت طعام و613 طن ابلاكاش.

كما استقبل الميناء أيضا 3715 طن حديد و15331 طن ذرة ويضاف إلى ما سبق 4000 طن قمح.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 12100 طن علف بنجر و6689 طن رمل و8001 طن يوريا و13592 طن بضائع متنوعة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 854 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 346 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3066 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 84108 أطنان، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 192562 طنًا.

وقال المركز إنه قد غادر هيئة ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 2475 طن قمح متجهة إلى صوامع كوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5072 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 17 سفينة، بينما غادر 9 سفن، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة حاويات وبضائع عامة، ومن بينها السفينة (UNI – K) القادمة من أوكرانيا وعلى متنها 6864 طن قمح لصالح القطاع الخاص، وترفع السفينة علم توجو ويبلغ طولها 101 م وعرضها 18 م، حيث يأتي ذلك تأكيدا على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.