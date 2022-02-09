ميناء دمياط يستقبل 15329 طن حديد ويصدر 18120 طن فوسفات

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء تعامل، خلال الـ24 ساعة الماضية، مع 29 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأشار المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 6721 طن قمح، و901 طن خشب زان، و15329 طن حديد، و1165 طن سلاج.

كما استقبل الميناء أيضًا 18000 طن ذرة، علاوة على 1043 طن فول.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع مثل 500 طن رمل، و18120 طن فوسفات، و767 طن سماد، و2500 طن بودرة جبس.

كما قام الميناء أيضًا بتصدير 1232 طن بسلى، و11920 طن يوريا، يضاف إلى ما سبق 1233 طن نترات أمونيوم.

وقال المركز الإعلامي إن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 653 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وملوخية وخضار مجمد مشكل)،

وحاصلات زراعية (بطاطا وأعشاب وبصل وبردقوش وبرسيم وزيتون وكتان وريحان وجوزة الطيب وفول سودانى وقطن وكراوية وكركدية وليمون)، وفواكه (برتقال وجريب فروت وفراولة ويوسفي).

تجدر الإشارة إلى أن المنتجات الزراعية سالفة الذكر تصدَّر للكثير من دول العالم مثل الإمارات والسعودية والهند وسريلانكا وإيطاليا وهولندا وسلوفينيا وإسبانيا وباكستان وهونج كونج وسنغافورة واليابان وكرواتيا والصين وبنجلاديش وألمانيا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 590 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2794 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 142525 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 131711 طنًّا.

وذكر المركز الإعلامي أنه غادر ميناءَ دمياط قطار بحمولة إجمالية بلغت 1266 طن قمح متجه إلى صوامع المنيا،

بالإضافة إلى مغادرة 3 قطارات أخرى بعد أن قامت بتفريغ 63 حاوية 40 قدمًا، قادمة من الإسكندرية والسادس من أكتوبر.

يشار إلى أن حركة تداول الشاحنات بلغت 4783 شاحنة.