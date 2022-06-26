ميناء دمياط يستقبل 15305 أطنان ذرة ويُصدر 13865 طن يوريا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، فيما غادر 7 سفن، مشيرا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 30 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 5000 طن خردة و400 طن قمح و25457 طن حديد و1125 طن خشب زان.

كما استقبل ميناء دمياط أيضا 6401 طن سكر علاوة على 15305 أطنان ذرة.

ولفت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 1581 طن علف بنجر و13865 طن يوريا و2952 طن رمل ويضاف إلى ما سبق 16070 طن بضائع متنوعة.

وأوضح المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1346 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 74 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2262 حاوية مكافئة.

وذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 117621 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 273543 طنا.

وقال المركز: غادر ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2446 طن قمح متجهان إلى صوامع شبرا، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن قام بشحن عدد 25 حاوية 40 قدم متجه إلى الروبيكي.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات سواء دخولاً أو خروجا بلغت عدد 4708 شاحنات.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.