ميناء دمياط يستقبل 15247 طن قمح

قال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 24 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 1289 طن خشب زان و16475 طن ذرة و6657 طن حديد.

كما استقبل الميناء أيضا 480 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 132 طن و15247 طن قمح ويضاف إلى ما سبق 1018 طن انابيب.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 2200 طن يوريا و1000 طن رمل و15300 طن فوسفات.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 1794 طن نترات فضلا عن 3100 طن كسب صويا.

وذكر أن اجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 131 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وملوخية وبامية وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (بطاطا وفلفل وورق عنب وبرسيم وريحان وفول وبردقوش وينسون)، وفواكه (فراولة)، حيث يتم تصدير المنتجات الزراعية سالفة الذكر إلى كل من الامارات والسعودية والأردن وامريكا وانجلترا وهولندا والمانيا ومالطا وايطاليا.

وأضاف أن عدد الحاويات الواردة بلغ 507 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2269 حاوية مكافئة.

وقالأن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 78389 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 82146 طنا.

وأشار المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط إلى أن حركة تداول الشاحنات بلغت 4337 شاحنة.

الجدير بالذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.