ميناء دمياط يستقبل 15241 طن قمح ويُصدر 500 طن علف

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 15 سفينة، فيما غادر 15 سفينة، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 37 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 5670 طن حديد و14339 طن خردة و9521 طن ذرة.

كما استقبل الميناء أيضا 100 طن سكر و7408 طن فول و390 طن فول صويا و15241 طن قمح ويضاف إلى ما سبق 100 طن بضائع متنوعة.

وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 4449 طن يوريا و500 طن علف و2100 طن مولاس و1634 طن بضائع متنوعة.

وقال المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 598 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 214 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4887 حاوية مكافئة.

وذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 30075 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 420741 طنًا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا في هيئة ميناء دمياط بلغت عدد 4385 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 10 سفن، بينما غادر 12 سفينة، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة حاويات وبضائع عامة، ومن بينها السفينة (WADI ALKARM) القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ57750 طنا من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم مصر ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م، حيث يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.