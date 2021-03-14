ميناء دمياط يستقبل 15200 طن قمح ويُصدر 4534 طن رمل

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، قال فيه إن الميناء تعامل خلال 24 ساعة الماضية مع 24 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، واستقبل الميناء 1460 طن خشب زان، و3910 أطنان زيت، و1301 طن برادة حديد.

كما استقبل الميناء 15200 طن قمح، و3500 طن ذرة، و1191 طن صودا.

وقال إن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 4534 طن رمل، و1474 طن فوسفات، و13075 طن يوريا، ويضاف إلى ما سبق 1301 طن برادة حديد.

وذكر أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغت 470 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات (بطاطس وبطاطا وفاصوليا وخضار مشكل مجمد)، وحاصلات زراعية (بصل وبرسيم وبردقوش وبقدونس وثوم وخرشوف وفول وفلفل وكراوية)، وفواكه (فراولة وبلح وبرتقال ويوسفي)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات، وسنغافورة، وهولندا، والهند، وهونج كونج، والصين، وسلوفينيا، وكرواتيا، ومالطا، وفرنسا، وسلوفينيا، وإسبانيا، وإنجلترا، وألمانيا.

ولفت إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 67 حاوية مكافئة، حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 933 حاوية مكافئة.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 106157 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 176528 طنا.

وأوضح أن غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية بلغت 1350 طن قمح، متجه إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4415 شاحنة.