ميناء دمياط يستقبل 1519 رأس ماشية حية ويُصدر 8700 طن علف

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 4 سفن، فيما غادر 10 سفن، لافتا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة

وصل إلى 31 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 441 طن أرز معبأ و300 طن مولاس و4238 طن حديد و231 طن تفاح و8413 طن قمح.

كما استقبل الميناء أيضا 8146 طن ابلاكاش و7600 طن ذرة و1459 طن زيت طعام و1465 طن بازلاء و1293 طن خشب زان ويضاف إلى ما سبق 1519 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 395 طن.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 8700 طن علف و4567 طن رمل و251 طن بصل.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 2694 طن كلينكر علاوة على 5800 طن بضائع متنوعة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 866 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 509 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4161 حاوية مكافئة.

وقال المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 179795 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 122574 طنًا.

وأضاف المركز أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت عدد 3725 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 12 سفينة، بينما غادر 12 سفينة، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة، ومن بينهم السفينة (OXANA V) القادمة من روسيا وعلى متنها 42 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم بنما، بالإضافة إلى ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS KALYMNOS) التي ترفع علم اليونان، حيث قامت بتحميل شحنة 61 ألف طن غاز مسال

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.