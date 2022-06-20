ميناء دمياط يستقبل 15160 طن قمح ويصدر 5500 طن يوريا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، 8 سفن، فيما غادر 3 سفن، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 32 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 3583 طن خردة، و2281 طن حديد، و6506 طن أبلاكاش.

كما استقبل الميناء أيضًا 15160 طن قمح، و1291 طن خشب زان، و5387 طن سكر، و1108 أطنان فول، و14300 طن ذرة، يضاف إلى ما سبق 6160 طن بضائع متنوعة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع مثل 5500 طن يوريا، و3000 طن صويا، و1800 طن أسمنت، و4646 طن بودرة جبس.

كما قام ميناء دمياط أيضًا بتصدير 2072 طن رمل، علاوة على 4693 طن بضائع متنوعة.

وقال المركز الإعلامي إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 451 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 152 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2466 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 114373 طنًّا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 279349 طنًّا.

وذكر المركز الإعلامي أنه غادر ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2593 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4546 شاحنة.

يُذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.