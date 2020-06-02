ميناء دمياط يستقبل 15150 طن حديد ويُصدر 4020 طن يوريا

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، من بينهم شحنة حديد تزن 15146 طن، فيما غادر 4 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة من بينهم شحنة يوريا تزن 4020 طن، وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 14 سفينة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 15146 طن حديد و1100 طن خردة و14318 طن ذرة.

كما استقبل الميناء أيضا 1625 طن خشب زان و6480 طن كلوريد ايثيلين و1752 طن أرز.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 4020 طن يوريا، علاوة على 2015 طن علف بنجر.

وقال المركز الإعلامي أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 456 حاوية مكافئة تشمل فواكه (عنب وفراولة وبرتقال)، وخضروات (خضار مجمد وملوخية وورق عنب)، وحاصلات زراعية (برسيم)، حيث يتم تصديرها إلى الإمارات والأردن وألمانيا وسنغافورة وسلوفينيا وهولندا وبريطانيا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 958 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1643 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 36251 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 116947 طنا.

يذكر أن غادر الميناء 2038 شاحنة منها 748 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 37202 من البضائع العامة.

الجدير بالذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم الموانئ في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.