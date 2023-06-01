ميناء دمياط يستقبل 15083 طن فول صويا و18248 طن ذرة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة، فيما غادر 11 سفينة، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة

وصل إلى 33 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 8791 طن خردة و1617 طن نواتج تقطير و15083 طن فول صويا.

كما استقبل الميناء أيضا 9703 أطنان كسب فول صويا و7820 طن ابلاكاش و1099 طن خشب زان و18248 طن ذرة و1000 طن كسب عباد و11843 طن قمح ويضاف إلى ما سبق 3078 طن بضائع متنوعة.

ولفت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 3700 طن رمل و2200 طن يوريا صب و4550 طن ملح و4395 طن بضائع متنوعة.

وذكر المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1782 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 275 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3257 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 146649 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 192045 طنًا.

وقال إنه قد غادر ميناء دمياط قطاران بعد أن قاما بتفريغ 50 حاوية 40 قدما قادمان من الإسكندرية وأكتوبر، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5215 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 12 سفينة، بينما غادر 12 سفينة، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة حاويات وبضائع عامة، ومن بينهم سفينة الحاويات العملاقة (ONE FRIENDSHIP) – قادمة من ميناء جدة السعودي – التي تعد من أحدث سفن الحاويات التابعة للخط الملاحي ONE الياباني، بحمولة بلغت حوالي 155 ألف طن، وبطول 366 مترا وعرض 51 مترا وغاطس 14.80 مترا.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.