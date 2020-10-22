ميناء دمياط يستقبل 15048 طن قمح ويُصدر 2000 طن يوريا

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينتان حاويات و5 سفن بضائع عامة من بينهم شحنة قمح تزن 15048 طن، فيما غادر 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة من بينهم شحنة يوريا تزن 2000 طن.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 15 سفينة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 2778 طن حديد و15048 طن قمح و32212 طن ذرة ويضاف إلى ما سبق 4540 طن فول.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع المتنوعة مثل 2000 طن يوريا و7298 طن فوسفات و1600 طن داب أمونيا.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 4954 طن رمل علاوة على 2274 طن ملح.

وقال المركز الإعلامي أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 202 حاوية مكافئة تشمل خضروات (بطاطا وبطاطس وليمون وقلقاس وفاصوليا)، وحاصلات زراعية (بصل وبردقوش وريحان وشمر وكركدية ولب سوبر)، وفواكه (رمان وفراولة) حيث يتم تصديرها إلى الإمارات والجزائر والسعودية وهولندا وسنغافورة وأمريكا وإنجلترا وإسبانيا والصين وإندونيسيا واليابان.

يذكر أن عدد الحاويات الواردة بلغ 566 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 654 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 89704 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 90647 طنا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة تداول الشاحنات بلغت 5034 شاحنة منها 987 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 51298 من البضائع العامة.

جدير بالذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.