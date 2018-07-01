ميناء دمياط يستقبل 15 سفينة ويُصدر 2437 طن فوسفات

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و 12 سفينة بضائع عامة، وصدر 2437 طن فوسفات، فيما غادر سفينتا حاويات و 9 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه،…

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و 12 سفينة بضائع عامة، وصدر 2437 طن فوسفات، فيما غادر سفينتا حاويات و 9 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 24 سفينة، بالإضافة إلى 24 بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت إلى أنه غادر الميناء 42 سيارة نقل محملة بـ 1965 طن قمح.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 73809 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 25468 طنا.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 5200 طن يوريا و 10920 طن ملح وإعادة تصدير 1500 طن كسب فول صويا.