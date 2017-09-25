ميناء دمياط يستقبل 15 سفينة حاويات وبضائع عامة الإثنين

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 7 سفن حاويات و 8 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 4 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، علاوة على 25 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظا



محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 7 سفن حاويات و 8 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 4 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، علاوة على 25 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن القطار رقم 2471 غادر الميناء في العاشرة مساء أمس الأحد، وفي الواحدة والنصف صباح اليوم الإثنين غادر أيضا القطار رقم 2444 بحمولة إجمالية 2598 طن قمح، في حين غادر 53 سيارة بحمولة 2901 طن قمح.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 168564 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 51961 طنا.

الجدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 1000 طن يوريا، و7200 طن فوسفات، و4100 طن رمل زجاجي، وإعادة تصدير 3500 طن ذرة.