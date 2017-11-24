ميناء دمياط يستقبل 15 سفينة حاويات وبضائع عامة

محمود محسن استقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- 5 سفن حاويات، و10 بضائع عامة، وغادر سفينتا حاويات و8 بضائع عامة. وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23، إضافة إلى 10 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول. وأضاف المركز الإعلامي أنه

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- 5 سفن حاويات، و10 بضائع عامة، وغادر سفينتا حاويات و8 بضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23، إضافة إلى 10 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز الإعلامي أنه غادر الميناء في السادسة مساء أمس الخميس القطار رقم 2411، وفي الخامسة صباح اليوم الجمعة القطار رقم 2495، بحمولة إجمالية 2595 طن قمح، في حين غادر 104 سيارة بحمولة 5180 طن قمح.

وأكد أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 160052 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 16813 طنًا.

ولفت إلى أنه غادر الميناء في التاسعة مساء أمس قطار الحاويات رقم 2434 محمل بـ 20 حاوية، متجهًا إلي ميناء العين السخنة.

جدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 1400 طن يوريا، و3000 طن فوسفات، و3115 طن ملح، و100 طن حجر كوارتز، و360 طن نترات أمونيوم، وإعادة تصدير1750 طن كسب صويا.