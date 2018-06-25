ميناء دمياط يستقبل 15 سفينة بضائع ويُصدر 3468 طن فوسفات

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 5 سفن حاويات و 10 سفن بضائع عامة، وصدر 3468 طن فوسفات، فيما غادر 4 سفن حاويات و 12 سفينة بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، بالإضافة إلى 17 بالمخطاف الخارجى

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 5 سفن حاويات و 10 سفن بضائع عامة، وصدر 3468 طن فوسفات، فيما غادر 4 سفن حاويات و 12 سفينة بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، بالإضافة إلى 17 بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

يذكر أنه غادر الميناء 90 سيارة نقل محملة بـ 4221 طن قمح.

ولفت المركز الإعلامى إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 25503 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 23811 طنا.

وأضاف المركز أن حركة الصادر من الميناء شملت 5957 طن يوريا و 3871 طن ملح.