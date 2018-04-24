ميناء دمياط يستقبل 15 سفينة الثلاثاء

محمود محسن:استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 11 سفينة بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و12 سفينة بضائع عامة.وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21سفينة، بالإضافة إلى 8 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجر

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 11 سفينة بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و12 سفينة بضائع عامة.

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21سفينة، بالإضافة إلى 8 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز الاعلامي أن غادر الميناء قطار محمل بـ 1202 طن قمح، في حين غادر 75 سيارة نقل محملة بـ 3517 طن قمح.

وأضاف المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 160860 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23193 طنا.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن غادر الميناء قطار محمل بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم مواسير الغاز في قاع البحر.

وتجدر الإشارة إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 2000 طن يوريا و 3560 طن فوسفات 1900 طن رمل و 1000 طن علف بنجر.