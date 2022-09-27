ميناء دمياط يستقبل 15 ألف حاوية الأسبوع الماضي

حققت هيئة ميناء دمياط الأسبوع الماضي انخفاضا ملحوظا في حركة البضائع، وذلك حسب تقرير صادر عن الهيئة مؤخرا، وذلك خلال الفترة من الاحد 18 سبتمبر وحتى السبت 24 سبتمبر الجاري.

وأشار التقرير إلى أن حركة الحاويات بلغت خلال تلك الفترة 15 ألف حاوية وذلك مقابل 20.2 ألف حاوية، تم تحقيقها خلال الأسبوع قبل الماضي.

وتوزعت تلك الحاويات بين صادرات وواردات إلى قرابة 5.7 ألف حاوية خلال الأسبوع الماضي، وذلك مقابل 6.3 ألف حاوية الأسبوع قبل الماضي، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت قرابة 9.9 ألف حاوية، وذلك مقابل 13.8 ألف حاوية مكافئة الأسبوع قبل الماضي .

وبلغ حجم البضائع المتداولة بالميناء خلال الأسبوع الماضي، من الصادرات في البضائع العامة قرابة 119 ألف طن مقابل 159.8 ألف طن الأسبوع قبل الماضي، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 344 ألف طن مقابل 266 ألف طن الأسبوع قبل الماضي.

وأشار التقرير إلى أن حركة الحبوب والغلال بالميناء بلغ قرابة 107 ألف طن ، وذلك كمخزون لصالح القطاع العام، مقابل 97 ألف طن الأسبوع قبل الماضي، بينما بلغ رصيد القمح والغلال بمخازن القطاع الخاص 165 ألف طن مقابل 176 ألف طن ألف طن الأسبوع قبل الماضي.

كما استقبلت هيئة الميناء خلال الأسبوع الماضي قرابة 68 سفينة مقابل 73 سفينة الأسبوع قبل الماضي، بينما غادر قرابة 67 سفينة، حسب بيانات الهيئة.

وعن حركة القطارات فقد غادر الميناء 14 قطارا من القمح و3 قطارات من الحاويات خلال الأسبوع الماضي.

وشهدت هيئة ميناء دمياط زيادة فى حركة السفن خلال تعاملات أغسطس الماضي، وذلك بنسبة تصل إلى قرابة 32%، حيث حققت تداول للسفن بلغ 257 سفينة، مقارنة بنحو 195 سفينة خلال أغسطس من العام الماضي.

كما بلغت سفن الصب السائل 10 سفن، وهو نفس معدل السفن خلال نفس الشهر من العام الماضي، كما بلغت سفن الحاويات قرابة 73 سفينة، مقارنة بنحو 70 سفينة، بزيادة قدرها 4%، أما سفن الخدمات فبلغت 8 سفن، مقارنة بنحو 4 سفن فقط بزيادة قدرها 100% .