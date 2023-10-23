ميناء دمياط يستقبل 14990 طن ذرة ويُصدر 5669 طن جبس معبأ

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًّا جاء فيه أن الميناء استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، 14 سفينة، فيما غادر 13 سفينة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 40 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 4300 طن عدس، و10661 طن فول، و9701 طن خردة.

كما استقبل الميناء أيضًا 60 طن حديد، و14990 طن ذرة، و5570 طن سكر، و797 طن كتان، و722 طن خشب زان، و2511 طن فول صويا، يضاف إلى ما سبق 8442 طن قمح.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع، مثل 5669 طن جبس معبأ، و2467 طن رمل، و4926 طن أسمنت معبأ.

كما قام الميناء أيضًا بتصدير 1090 طن مولاس، علاوة على 12283 طن بضائع متنوعة.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 310 حاويات مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 395 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5204 حاويات مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 66554 طنًّا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 411258 طنًّا.

وقال المركز إنه غادر هيئة ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3806 أطنان قمح متجهة إلى صوامع كوم أبو راضى وكفر الشيخ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 4978 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت، أمس، 11 سفينة، بينما غادر 11 سفينة، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة حاويات وبضائع عامة،

ومن بينها السفينة (EDFU) القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة 60911 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة عَلم مصر ويبلغ طولها 224 م وعرضها 32 م،

حيث يأتي ذلك في اإطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح وتأكيدًا لجاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.