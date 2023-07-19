ميناء دمياط يستقبل 14962 طن ذرة ويُصدر 5052 طن جبس معبأ

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا إعلاميا جاء فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، فيما غادر 15 سفينة، لافتا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 33 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، إذ استقبل الميناء 4932 طن خردة و1750 طن أرز معبأ و825 طن بازلاء.

كما استقبل الميناء أيضا 1561 طن أبلاكاش و3670 طن كسب فول صويا و1917 طن فول صويا و2079 طن فول و2800 طن عدس و14962 طن ذرة و13752 طن قمح.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 5400 طن يوريا و2200 طن علف بنجر و26206 طن رمل و1503 طن أسمنت معبأ و5052 طن جبس معبأ.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 1055 طن حديد تسليح علاوة على 6894 طن بضائع متنوعة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 722 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 174 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4066 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 170235 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 200709 طنًا.

وقال إن غادر هيئة ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2576 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وكوم أبو راضي، بالإضافة إلى مغادرة قطارين آخرين بعد أن قاما بتفريغ 50 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية وأكتوبر.

وأوضح أن غادر الميناء أيضا 3 وحدات نهرية (بارجات) إلى محافظة المنيا محملين بشحنة قمح تزن 1687 طن، حيث قاموا قبل التحميل بتفريغ شحنة تقدر بحوالي 1694 طن أسمنت معبأ أبيض قادمين من محافظة المنيا.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت 5639 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس السفينة (WADI ALMOLOUK) القادمة من روسيا وعلى متنها 63 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية.