ميناء دمياط يستقبل 1490 رأس ماشية حية ويُصدر 838 طن رخام

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادر 10 سفن، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 29 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 1894 طن قمح و646 طن رخام و894 طن أبلاكاش و10000 طن خردة.

كما استقبل الميناء أيضا 6676 طن ذرة و1141 طن خشب زان ويضاف إلى ما سبق 1490 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 490 طن.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 12169 طن يوريا و838 طن رخام و500 طن ملح و10258 طن بضائع متنوعة.

وقال إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 818 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 134 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1928 حاوية مكافئة.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 162594 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 115299 طنًا.

وذكر أنه غادر ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2583 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن قام بتفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت عدد 4103 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 6 سفن، بينما غادر 6 سفن، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.