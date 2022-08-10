ميناء دمياط يستقبل 1487 رأس ماشية ويُصدر 216 طن حديد

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، فيما غادر 12 سفينة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 24 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 3227 طن أبلاكاش و14481 طن ذرة و7000 طن صويا.

كما استقبل الميناء أيضا 2554 طن أرز و1017 خشب زان و600 طن خردة ويضاف إلى ما سبق 1487 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 408 أطنان.

وذكر المركز أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت الكثير من السلع مثل 9632 طن يوريا و342 طن جبس و216 طن حديد.

كما قام ميناء دمياط أيضا بتصدير 1840 طن كسب صويا علاوة على 5340 طن بضائع متنوعة.

وقال المركز الإعلامي إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1179 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 208 حاويات مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1459 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 10076 طنا، بينما بلغ رصيد مخازن القطاع الخاص 203768 طنا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أنه قد غادر ميناء دمياط قطار بعد أن تم تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً عدد 4535 شاحنة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.