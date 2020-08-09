ميناء دمياط يستقبل 14716 طن قمح ويُصدر 5300 طن أسمنت

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينة حاويات و13 سفينة بضائع عامة من بينهم شحنة قمح تزن 14716 طن، فيما غادر سفينة حاويات و5 سفن بضائع عامة من بينهم شحنة أسمنت تزن 5300 طن، وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 24 سفينة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع، حيث استقبل الميناء 8721 طن حديد و1101 طن خشب زان و4200 طن نواتج تقطير.

كما استقبل الميناء أيضا 9500 طن ذرة علاوة على 14716 طن قمح.

وأضاف المركز أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع المختلفة مثل 7114 طن يوريا و3600 طن مولاس و4770 طن فوسفات.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 4537 طن رمل بالإضافة إلى 5300 طن أسمنت.

وقال المركز الإعلامي أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 477 حاوية مكافئة تشمل فواكه (عنب وفراولة)، وخضروات (خضار مشكل مجمد وباذنجان وبطاطا وبطاطس وفاصوليا وملوخية وبقدونس)، وحاصلات زراعية (بردقوش وريحان)، حيث يتم تصديرها إلى الإمارات والجزائر والمغرب والأردن وسلوفينيا وهولندا وباكستان وأمريكا وإيطاليا وغيرهم من الدول.

يشار إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغت 179 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4224 حاوية مكافئة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 34211 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 8519 طنا.

وأوضح المركز لهيئة ميناء دمياط أن حركة تداول الشاحنات بلغت 3779 شاحنة منها 504 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 27945 من البضائع العامة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم الموانئ في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.